Россия встала на пути американской резолюции в ООН по Газе Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в Совбезе ООН по сектору Газа

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Россия и Китай наложили вето на проект ближневосточной резолюции США в Совете Безопасности ООН, сообщает ТАСС. Отмечается, что проект не содержал требования прекратить огонь в секторе Газа. За него проголосовали 11 из 15 членов Совбеза.

Американская резолюция включала в себя «настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня», но не само требование. В то же время инициаторы выступают за то, чтобы ХАМАС и прочие вооруженные группы немедленно предоставили гуманитарный доступ ко всем заложникам.

22 марта на саммите Евросоюза по Ближнему Востоку лидеры стран — членов объединения впервые с начала палестино-израильского конфликта приняли резолюцию с призывом к прекращению огня. Участники встречи предложили освободить всех заложников и предоставить гуманитарный доступ к пострадавшим регионам.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выступил за то, что в секторе Газа во время священного для мусульман месяца Рамадан необходимо ввести режим прекращения огня. В этом году священный месяц продлится до 9 апреля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решения об операции ЦАХАЛ в секторе Газа одобряет большинство жителей страны. Так он ответил на критику со стороны президента США Джо Байдена. Он отметил, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему.