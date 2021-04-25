Россия вручила США ноту о новых ограничениях для дипломатов

https://static.news.ru/photo/d0f4858a-a66e-11eb-8878-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия уведомила США об изменениях в порядке поездок по России для сотрудников американского посольства и консульств. Соответствующую ноту временному поверенному в делах США в РФ Бартлу Горману вручил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США, — говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД отметили, что проинформировали американскую сторону о дальнейших решениях российских властей в части заявления от 16 апреля.

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.

16 апреля Москва объявила о введение ответных мер, включая высылку американских дипломатов и ограничение практики задействования американским посольством краткосрочных поездок сотрудников по линии Госдепартамента. Кроме того, выдача виз сокращается до десяти человек в год на основе взаимности.

Ранее аналитики рейтингового агентства Moody's предположили, что санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства. Однако они вряд ли окажут серьёзное воздействие на Кремль.