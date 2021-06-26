Россия возобновляет авиасообщение с Италией, США и другими странами

С 28 июня Россия на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. Об этом пишет ТАСС.

Сообщение с этими странами был приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Также расширяется количество квот для полётов в другие страны.

Решение оперштаба означает, что авиакомпании при желании смогут возобновить полёты в указанные страны. В настоящее время известно о готовности полётов в Италию, Болгарию и на Кипр.

Также оперативный штаб согласовал увеличение рейсов в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Открыты для полётов Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полёты в Грецию.

Ранее россиянам рассказали о правилах въезда в открывшиеся страны.