Россия возобновит прямое авиасообщение с Сейшелами «Аэрофлот» запустил продажу билетов на Сейшельские острова

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17 августа российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении прямых авиарейсов из России на Сейшельские острова с 8 октября. В настоящее время билеты из Шереметьево в Мао и обратно доступны для продажи. По состоянии на 15:10, минимальная стоимость билета составляет 56 302 рубля.

«Аэрофлот» будет осуществлять перелеты по два раза в неделю, из Москвы в Мао — по понедельникам и субботам, из Мао в Москву — по вторникам и субботам. Длительность перелета составит 9 часов 45 минут.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю — по понедельникам и субботам, — сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что на Сейшельских островах продолжает действовать ряд требований к туристам, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, невакцинированным туристам необходимо за 72 часа до вылета сдать отрицательный ПЦР-тест. Также им нужно оформить страховку, покрывающую COVID-19, и получить медицинское разрешение на въезд от Департамента здравоохранения Сейшельских островов.

Ранее стало известно, что Таиланд планирует к зиме возобновить прямое авиасообщение с Россией. Наряду с этим в королевстве обсуждается введение в оборот карт платежной системы «Мир». Помимо этого власти Таиланда планируют вернуть поток русскоязычных туристов на допандемийный уровень, уточнив, что в 2019 году тайские курорты посетили 39,9 млн иностранцев, среди которых 1,48 млн россиян.