Россия возобновила авиасообщение с Японией

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Россия с ноября восстанавливает авиасообщение с Японией, ранее прерванное из-за пандемии COVID-19.

Решение о возобновлении перелётов принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых новых случаев инфицирования в течение двух недель на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1, передаёт РИА Новости.

Авиакомпании смогут выполнять рейсы в Японию трижды в неделю, два из них — из столицы и один из Владивостока. «Аэрофлот» начнёт летать из Москвы в Токио 5 ноября, на первом этапе — раз в неделю, позже дважды, по четвергам и субботам, а обратно по субботам и воскресеньям. Из Владивостока будет летать «Аврора».

Как писал NEWS.ru, сербская авиакомпания Air Serbia с 9 ноября возобновляет полёты в Россию.