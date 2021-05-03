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Россия возобновила авиаперелёты с Венесуэлой

03:53, 04 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возобновила авиасообщение с Венесуэлой, первый авиалайнер из Москвы уже приземлился в Каракасе. Возобновление авиарейсов подтвердил и министр туризма Али Падрон, который написал об этом в Twitter.

Известно, что в самолёте находились 90 пассажиров. Среди них были журналисты, блогеры, инвесторы.

Сегодня [3 мая] в Боливарианскую Республику Венесуэла прибыл первый рейс [авиакомпании] Conviasa по маршруту Каракас — Москва, — написал министр.

Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию. По его словам, названные страны могут впустить туристов из России после того, как вакцина «Спутник V» будет одобрена в Евросоюзе.

Как сообщалось ранее, на отпускные планы 86% россиян никак не повлияла отмена авиационного сообщения с Турцией и Танзанией. Порядка половины намерены отдыхать, путешествуя по России.

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