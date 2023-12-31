Россия возмутилась молчанием ОБСЕ на фоне обстрела Белгорода

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Постоянное представительство России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) возмутилось молчанием ее высокопоставленных представителей на фоне обстрела Белгорода, сообщила пресс-служба миссии. Российская сторона призвала ОБСЕ «принципиально отреагировать на акт агрессии». В результате атаки погибли 24 человека, еще 108 человек пострадали.

Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности северомакедонского действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети, — сообщили в постпредстве.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что молчание западных стран говорит об их причастности к обстрелу Белгорода. По мнению сенатора, союзники Киева являются спонсорами «ультранационалистического терроризма». Косачев также предположил, что целью атаки по Белгороду было желание украинских властей отвлечь мировое внимание от неудач ВСУ на фронте.

В офисе официального представителя генсека ООН назвали удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам нарушением международного гуманитарного права. Представитель Госдепартамента США сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой. Представительство Чехии при ООН потребовало от России прекратить боевые действия.