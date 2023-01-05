Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Согласно новому исследованию американского издания US News and World Report, Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира. Она заняла третье место США и Китая. В материале издания отметили, что Россия является одной из крупнейших экономик благодаря добыче нефти и газа.

Российская Федерация по-прежнему является крупнейшей страной в мире по площади, а также одной из крупнейших экономик благодаря добыче нефти и газа, — сказано в публикации.

В материале также сообщается, что Россия значительно опережает большинство других стран по своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре.

Афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака на своей странице в Twitter ранее заявил, что слова внука Шарля де Голля о «заговоре» Запада против Москвы демонстрируют истинные настроения европейцев, которые поняли, что их специально втянули в вооруженный конфликт с Россией. Он добавил, что Запад с помощью информационных агентств продолжает продвигать антироссийскую позицию. В ряде европейских стран жители критикуют свои руководства за продолжающуюся военную поддержку Киева вопреки внутренним финансовым проблемам.