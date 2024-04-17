Москва внесла в стоп-лист 235 депутатов-русофобов Австралии

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Россия запретила въезд в страну 235 депутатам муниципальных собраний Австралии, следует из заявления МИД РФ. Как отмечается, в стоп-лист вошли австралийцы, «формирующие в этой стране антироссийскую повестку дня».

Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня, — говорится в заявлении.

Как отмечается, мера принята в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц, вводимые правительством Австралии в рамках русофобской кампании Запада. Москва продолжит актуализацию австралийского стоп-листа с учетом антироссийской политики Канберры, уточнили в МИД.

Ранее Россия запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. Поводом для этого также послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население, кампания по массовому сносу советских памятников, героизация нацизма и накачивание Киева вооружением.

Перед этим в санкционный список Москвы попали 56 канадцев. Это стало ответом на аналогичные меры Оттавы. Российский МИД обвинил Канаду в том, что страна «опекает пронацистский режим» на Украине.