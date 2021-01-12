Россия ведёт переговоры с Афганистаном о поставках вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/67ce1568-54ba-11eb-bb4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Афганские компании ведут переговоры с российскими партнёрами об условиях и объёмах возможных поставок вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Спутником V» интересуются и афганские экономоператоры. Они ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объёмах возможных поставок, — цитирует РИА Новости чиновника.

Ранее стало известно, что Москва собирается отправить в Непал до 25 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», рассказал журналистам директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он отметил высокую заинтересованность в получении препарата и других стран региона.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.