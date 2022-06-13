Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию Reuters: Россия в мае стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место

Фото: Narendra Modi/via Globallookpress.com

Россия в мае стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, сообщает Reuters со ссылкой на источники. На первой строчке по экспорту черного золота в Индию находится Ирак.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы в мае получали около 819 тыс. баррелей в сутки российской нефти, что является самым высоким показателем импорта из России. В апреле Индия получала 277 тыс. баррелей в сутки, — передает агентство.

Ранее премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингх сообщил, что республика будет вынуждена покупать нефть у России в условиях беспрецедентного экономического кризиса.

Он отметил, что островное государство пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке, однако в случае проблем с поставками придется закупать сырье у РФ.