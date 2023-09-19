Россия увеличила товарооборот с Грузией Товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 15%

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Товарооборот между Россией и Грузией с января по август 2023 года увеличился на 15% в годовом выражении по сравнению с показателями 2022 года, следует из данных Национальной службы статистики Грузии. По данным организации, экспорт товара из Грузии в Россию вырос на 15,3% до $462 млн, а импорт — на 14,7% до $1,2 млрд.

Согласно статистике, Россия занимает второе место по объему товаров, которые поставляются в Грузию и из нее. Опередить РФ смогла только Турция, ее торговля с Грузией превысила $1,9 млрд, что на 9,5% выше по сравнению с 2022 годом. Кроме этого, на лидирующих позициях оказались Соединенные Штаты ($1,2 млрд торгового оборота), Китай (более $1 млрд), Азербайджан ($979 млн) и Армения ($811,1 млн).

Общий внешнеторговой оборот Грузии в период за январь-август 2023 года увеличился на 16,8% и составил более $14 млрд. Общая стоимость экспортируемых товаров составила более $4 млрд, а импортируемых — на 17,8% до $9,9 млрд. При этом отрицательное сальдо баланса составило около $5,8 млрд.

Ранее Грузия полностью прекратила поставки автомобилей в Россию, включая автомобили, перевозимые из Армении. С 1 августа Тбилиси запретил экспорт американских автомобилей с двигателем объемом 1,9 литра и выше, а также гибридных и электрических автомобилей.