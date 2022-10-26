Россия уведомила Пентагон о проведении учений ядерных сил Представитель Пентагона Райдер: Москва уведомила Вашингтон о проведении учений ядерных сил

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Россия направила США уведомление о начале учений ядерных сил. Об этом заявил представитель минобороны США Патрик Райдер. Он отметил, что Москва таким образом соблюдает требования транспарентности. Слова представителя Пентагона приводит РИА Новости.

США были уведомлены. <...> В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности, — сказал Райдер.

Учения носят название «Гром». По словам Райдера, это ежегодное рутинное мероприятие. Однако военное ведомство США намерено отслеживать их проведение.

Ранее сообщалось, что минобороны Великобритании снимет с хранения и перебросит в Германию около 60 танков Challenger 2 для учений. Кроме того, Лондон намерен инвестировать значительные средства в учения НАТО и европейскую безопасность.