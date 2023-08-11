Россия уличила коалицию США в провокации опасных ситуаций в небе над Сирией ЦПВС: авиация коалиции США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Авиация коалиции США в Сирии за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с несогласованными полетами беспилотных аппаратов. Он также рассказал, что российские самолеты в Сирии зафиксировали воздействие на них систем наведения.

Авиация <...> «коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки <...> зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов <...> связанных с несогласованными <...> полетами беспилотных летательных аппаратов, — сказал контр-адмирал.

Он также рассказал, что два российских Су-34 и два Су-35 в районе Эт-Танф зафиксировали воздействие на них систем наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты, по словам военного, подверглись «радиолокационным воздействиям» со стороны двух истребителей F-35.

По словам контр-адмирала, подобными действиями коалиция продолжает создавать «опасные предпосылки инцидентов и происшествий», обостряя обстановку в небе над Сирией.

Ранее контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила более 20 опасных сближения с самолетами ВКС России в небе над Сирией. Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.