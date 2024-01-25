Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление по Израилю Россия, Турция и Иран коллективно осудили Израиль за все атаки на Сирию

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Израиль, совершив нападения на Сирию, нарушил международное право и территориальную целостность страны, говорится в совместном заявлении России, Ирана и Турции. Текст документа озвучил замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев на международной встрече по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.

[РФ, Турция, Иран] осудили все военные нападения Израиля в Сирии, сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, — процитировал Бакаев.

Помимо этого, РФ, Турция и Иран выразили обеспокоенность гуманитарной катастрофой в секторе Газа и указали на необходимость пресечь «жестокое нападение Израиля на палестинцев». Также стороны отметили важность продолжать усилия по восстановлению отношений между Анкарой и Дамаском на основе взаимного уважения и добрососедства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль планирует снести здания на границе с сектором Газа для создания буферной зоны глубиной около одного километра. По словам собеседников издания, израильские военные хотят создать буфер на всей границе с анклавом, которая составляет около 58 километров. Предполагается, что это снизит риски атак со стороны палестинского движения ХАМАС, подобных той, что произошла 7 октября 2023 года.