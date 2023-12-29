Россия, США и Беларусь: какие выборы будут решать судьбу мира в 2024 году

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Подготовка Донецка к выборам президента России в 2024 году

Подходит к концу нынешний богатый на катаклизмы год, а нам уже хочется заглянуть за временной горизонт 2024 года. Ведь 2024-й будет временем интересных политических событий и неизбежных диалогов еще вчера непримиримых противников. А главное — годом различных выборов, которые ответят на многие подвисающие ныне вопросы.

Сначала у нас и в Белоруссии

В конце февраля в соседней братской республике стартует избирательный марафон. Сначала 25 февраля избирается Палата представителей Национального собрания. А 4 апреля — Совет республики и Всебелорусское народное собрание. А учитывая, что еще через год в Республике Беларусь наступит время и президентских выборов, в которых Александр Лукашенко обещал не принимать участия (закон о гарантиях безопасности его семье только что был принят), то фактически скоро начнется формирование контуров законодательной власти, которая будет функционировать уже при новой администрации.

А это важно для общих перспектив наших отношений с белорусами. К тому же начнет в полной мере работать и пока не очень понятный орган «Всебелорусское народное собрание», во главе которого может оказаться сам Александр Григорьевич.

Так что, можно предположить, что и наши президентские выборы, и белорусские с неизбежными переменами в кадровой и структурной политике освежат наши отношения с Минском, не подвергая сомнению их основу. Пока же в обеих странах резонно опасаются усиления внешнего вмешательства, включая откровенный терроризм.

Пора европейцам определиться

В начале июня состоятся выборы и нового состава Европарламента, который в последние годы был одним из форпостов откровенной русофобии. И пусть его решения носят скорее рекомендательный характер. Но в стане европейской бюрократии крайне неспокойно.

Главный европейский дипломат Жозеп Боррель уже в стиле Горбачева назвал эти выборы судьбоносными. Настолько он обеспокоен возможным успехом правых консерваторов, которых в Брюсселе снисходительно именуют популистами. И после парламентских выборов в Нидерландах, Словакии и в немецких землях такая перспектива многим представляется вполне возможной.

Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На самом деле европейскому обывателю предоставится возможность высказаться по поводу всего комплекса проблем, что все отчетливее мучают ныне Старый Свет. А это небывалая инфляция, рост цен на электроэнергию, крайне обострившаяся проблема с миграцией, траты на поддержку Киева вплоть до введения в Германии специального «налога солидарности».

Потому итоги голосования смогут многое прояснить. Где «российская пропаганда», а где действительность. В какой мере на континенте поддерживают идеи политического урегулирования украинского кризиса и как население воспринимает фейки о намерении России после Украины напасть на Польшу с Германией.

Конечно, это не полностью момент истины, но индикатор настроений серьезный.

На острове также неспокойно

В Великобритании консерваторы, которые уже давно контролируют правительство, опасаются серьезного поражения. Некоторые депутаты-консерваторы и вовсе не хотят участвовать в выборах, чтобы не портить себе политическую карму поражением.

США: драка впереди

Ну и конечно, в 2024 году состоятся выборы в США. И там может быть то еще веселье: старики Байден и Трамп планируют драться за место до конца (причем каждый может оказаться вообще за решеткой). Чем удивят более молодые соперники, мы пока не знаем. Продолжат ли они странную политику США в мире? Или займутся решением своих внутренних проблем? Все зависит от кандидатов, которые выйдут в финал.

Иными словами, все выборы 2024 года — это своеобразные референдумы по проблемам, которые оставит после себя уходящий год. И если наши президентские выборы должны продемонстрировать консолидацию общества, то в Европе и в США должны определиться, наконец, с собственными интересами.

Читайте также:

Харитонова выдвинули на выборы от КПРФ: почему он, что с Зюгановым

Дунцову не пустили на выборы. Она точно иноагент?

Путин, Медведев, снег и колбаса: как прошел съезд партии «Единая Россия»

Как пройдут выборы президента РФ в новых регионах и что с безопасностью