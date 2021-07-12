Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введённые на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, воздушное сообщение между странами будет восстановлено в полном объёме, сообщили журналистам в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции. Сказанное в секретариате передаёт ТАСС.

По итогам состоявшегося в оперштабе обсуждения правительством было принято соответствующее решение. Так, все ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией будут сняты с 21 сентября 2021 года.

Напомним, что 1 августа Россия расширила авиасообщение с Белоруссией за счёт увеличения количества рейсов из Минска в Москву и Краснодарский край. В частности, регулярные полёты по маршруту Москва — Минск увеличились с 10 до 20 рейсов в неделю. Летать по маршрутам Сочи — Минск и Краснодар — Минск самолёты стали с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Белоруссией после паузы, вызванной пандемией коронавируса, Россия восстановила 21 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. В частности, самолёты из Санкт-Петербурга будут летать еженедельно в Дубай не один, а семь раз.