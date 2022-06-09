Россия рвет сеть ненужных соглашений С начала 90-х Россия превратилась в вечного приготовишку, которого старые демократии снисходительно поучали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По появившейся информации, Россия готова пересмотреть и переосмыслить более тысячи различных международных договоров и соглашений, оценив их действенность и практическую пользу. Естественно, речь не может идти о ревизии соглашений с США о сокращении стратегических ядерных вооружений. Однако с начала девяностых страна подписалась под несметным числом разного рода обязательств. Тогда такая подписная активность преподносилась как юридическое оформление вхождения России в «цивилизованный мир». С тех пор и это краеугольное некогда понятие у нас вызывает совсем другие ассоциации.

Такое непродуманное, наивное желание нравиться западным партнерам не привело к установлению на качественно ином уровне, без идеологического противостояния равноправных партнерских отношений. На деле же наша страна превратилась в вечного приготовишку, которого старые демократии снисходительно поучали. Причем «воспитывали» в основном санкционным кнутом, стараясь свои «пряники», наоборот, вывезти из России. Фактически российские власти, сами того не желая, дали коллективному Западу рычаг постоянного шантажа и давления.

Россию то допускали до участия в заседаниях «большой семерки», то грозили больше не позвать по причине отсутствия примерного поведения. Заседания Совета Европы вообще превратились исключительно в разборку разнообразных российских грехов и принятие против нас различных «воспитательных» мер. Однако в Москве долго терпели откровенные издевательства и сведение со страной исторических счетов и обид, исходя из того, что участие в работе таких организаций позволяло нам хоть как-то доводить до международной общественности свою точку зрения. Но в ответ на все наши возражения и аргументы нас, например, уверяли, что случай с Косово не имеет ничего общего с крымским. Даже ставшая уже знаменитой мюнхенская речь Владимира Путина оказалась на практике полностью проигнорированной. И российское долготерпение наконец лопнуло.

Фото: Астахов Дмитрий/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Не лучше обстоит дело и в сфере экономических соглашений, в частности, это касается нашего членства в ВТО. Условия вступления изначально вызывали возражения многих аналитиков. Мы долго вели переговоры о присоединении к этой организацию, положения которой не регулируют основные статьи нашего экспорта — поставки углеводородов, торговлю оружием и продовольствием. Наконец, вступили на, как считается, кабальных условиях, фактически тормозящих развитие нашего реального сектора экономики. И очень скоро убедились, что подобные структуры создавались не для развития свободной торговли, а исключительно для сохранения господства группки развитых стран, главных бенефициаров мировых «пищевых» цепочек.

А уж любые санкции вводятся вне зависимости от принятых обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Помните, как России постоянно ставили в вину дешевизну ее нефти и газа для внутреннего потребления, что на практике является естественным нашим преимуществом, как мягкий климат в том же Средиземноморье. Но от нас требовали введения «более справедливых» цен внутри России на наши же энергоносители, дабы ослабить позиции российских металлургов и производителей удобрений на мировых рынках.

Теперь в Москве открыто говорят о выходе из многих международных организаций, в которых голос России не слышен и где у нас нет равных позиций и возможностей со сторонниками однополярного мира. Речь идет о той же ВТО или ВОЗ, которая всеми силами тормозила регистрацию наших действенных антиковидных вакцин, чтобы они не получили распространения в мире.

Теперь критерием соблюдения любых ранее заключенных соглашений становится их соответствие российским национальным интересам. Страна созрела и для отказа от Болонской системы в организации нашего высшего образования. Нам реально надо воспитывать разумных патриотов, а не грамотных потребителей.