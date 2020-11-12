Россия разворачивает военную активность напротив саудовской Мекки

Западные аналитики уверены в том, что Россия будет наращивать своё военное присутствие в районе Красного моря в долгосрочной перспективе после того, как с Суданом ей удалось согласовать проект договорённостей о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Во многом Москва действовала методом исключения, ища точку опоры в этом регионе, говорят эксперты. Однако серьёзным фактором, по-видимому, стало и относительное равнодушие США к этой части контингента.

Разговоры о российском влиянии в Африке появляются регулярно, однако они возобновились с новой силой после того, как проект двустороннего соглашения между РФ и Суданом был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и передан российскому президенту Владимиру Путину. Согласно положениям представленного драфта соглашения, расположение ПМТО ВМФ РФ на территории африканской страны «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Объект может быть создан для ремонта, пополнения запасов и отдыха представителей экипажа российских военных кораблей.

MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Документом предусмотрено то, что территория пункта «покроет» береговую зону, акваторию и зону причального фронта. Отмечается, что Хартум имеет возможность «использовать указанный причальный фронт по согласованию с уполномоченным органом российской стороны». Что касается военного присутствия ВМФ РФ, то в договорённостях прописано то, что на территории объекта может находиться четыре военных судна, включая «военные корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности». Этот пункт не мог не остаться незамеченным западными политиками и экспертами.

Основу для российского присутствия заложил визит в 2017 году занимавшего тогда пост президента Судана Омара аль-Башира. В то время были достигнуты договорённости о помощи российской стороне в модернизации суданских вооружённых сил (ВС). Вопрос использования военных баз на Красном море тогда обсуждался сторонами. Соглашение о военном сотрудничестве двух стран, которое было подписано сроком на семь лет, вступило в силу в мае 2019 года. Оно предполагает «обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, обмен опытом миротворческой деятельности в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасению на море, развитие отношений в области совместной подготовки войск».

Исследователи говорят : учитывая масштаб обсуждения российско-суданского соглашения, время его подписания было выбрано самым оптимальным образом. Аналитики считают , что сделка стала возможна в связи с недостатком американского присутствия в этом регионе. Согласно этим оценкам, российская сторона сможет извлечь из ситуации максимум выгоды и пункт материально-технического обеспечения рано или поздно превратится в полноценную военно-морскую базу. На этот крючок может клюнуть и Египет, уверены исследователи. По словам экспертов, Россия долгое время пыталась стать влиятельным в регионе Красного моря игроком. Так, её внимание было приковано к йеменскому Адену, однако свои коррективы в эти планы внёс вооружённый конфликт в Йемене. В Джибути же попросту проигнорировали подобные устремления Москвы, а визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эритрею не принёс искомых результатов. В этой связи у России остался Судан, который, по-видимому, удалось не потерять, несмотря на произошедший там государственный переворот. Примечательно, что объект Порт-Судан находится в Красном море напротив саудовской Мекки, что даёт повод говорить и о проецировании силы с учётом фактора Эр-Рияда, который вдвойне актуализировался после атаки хуситов и Ирана на объекты Saudi Aramco в 2019 году.