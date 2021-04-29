Россия обдумает просьбу Болгарии по расследованию взрывов

https://static.news.ru/photo/a22cc168-a8f8-11eb-8d62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва может рассмотреть вопрос содействия Софии в расследовании взрывов, в том случае, если поступит соответствующий запрос. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

В случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам, они рассмотрят его в установленном порядке, согласно действующим соглашениям на этот счёт, — об этом заявила представитель МИД РФ в ходе брифинга.

По её словам, высылка российского дипломата из Болгарии не останется без ответа.

Ранее в МИД Болгарии обратились к российским силовикам с просьбой помочь в расследовании взрывов на оружейных складах. В прокуратуре страны заявили, что к преступлению якобы причастны шесть российских граждан.На складах хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 год. Также россиян подозревают в организации покушения на бизнесмена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на обвинения болгарской стороны, вспомнив об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда, которое стало формальным поводом к началу Первой мировой войны.

29 апреля власти Болгарии решили выслать российского дипломата из страны. Он должен покинуть Софию до 5 мая. Представитель России приехал работать в болгарскую столицу всего лишь три месяца назад. В четверг посольство получило ноту, согласно которой он объявлен персоной нон грата.