Россия рассказала, когда откажется от выхода из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/661dfe20-abab-11eb-8a1f-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о единственной возможности сохранить участие России в Договоре по открытому небу (ДОН).

Он сообщил в интервью «Известиям», что США должны вернуться в этот договор, тогда и Москва продолжит в нём участвовать.

У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет, — сказал Гаврилов.

Кроме того, российские дипломаты готовы кропотливо отработать все взаимные претензии по этой теме как с Вашингтоном, так и с другими странами-участницами.

По словам главы делегации РФ, на стол Владимиру Путину в ближайшее время ляжет проект о денонсации договора. Дажее его рассмотрит Федеральное собрание. Когда все официальные подписис будут поставлены, Москва передаст официальную ноту о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде. А через шесть месяцев этот договор будет окончательно недействителен.

Ранее NEWS.ru писал, что Гаврилов рассказал, что «пока всё идёт к развалу договора, и односторонних уступок от России ждать не следует».