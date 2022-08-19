Россия распространила в СБ ООН письмо о возможных провокациях Киева на ЗАЭС

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Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. В документе, который опубликован на странице российского постпредства при всемирной организации в Twitter, утверждается, что ВСУ планируют провокацию.

Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо, содержащее информацию о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС и возможных последствиях этого, — говорится в сообщении.

В письме говорится, что «США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе».

Также отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш планировал посетить Одессу в рамках своей поездки на Украину с 17 по 19 августа. К этой дате ВСУ планируют инсценированную провокацию катастрофы на АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и нарушении работы реактора.

Ранее Минобороны России предупредило, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, «приуроченную» к визиту на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, и планирует обвинить Москву в создании техногенной катастрофы. По данным ведомства, артиллерия ВСУ нанесет удары по станции, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны будут зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий. В министерстве добавили, что Киев преследует несколько целей: создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризм