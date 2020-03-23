https://static.news.ru/photo/39ea094a-37dd-11ea-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв рассказал, что российские войска совместно с турецкими коллегами провели патрулирование в провинции Алеппо.

Участники прошли по маршруту из Гариба и обратно через Кири-Зури, Айн-Эль-Батт, Итвиран-Тактани, Бафдин, Бафдар-Хан и Зарзури, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сирии на трассе Дамаск — Алеппо восстановлено движение гражданских автомашин. Теперь можно спокойно проехать от Хамы до Алеппо. При этом на трассе встречается много блокпостов сирийской армии, которые контролируют движение, однако в целом обстановка спокойная. Многие автомобилисты также заезжают по дороге в город Саракеб, за который ещё недавно шли бои между армией и боевиками.