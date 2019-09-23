Президент России Владимир Путин дал поручение подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооружённых сил Абхазии. Соответствующий
Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооружённых сил Республики Абхазия, — говорится в распоряжении.
Соглашение о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества и проведении модернизации вооружений Абхазии в августе подписали министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Мераб Кишмария, писал News.ru.