Фото: MOD Russia/Global Look Press

Итальянские власти разрешили кораблю Ocean Viking неправительственных организаций (НПО) SOS Mediterranee и «Врачи без границ» высадить 182 мигрантов, которые были спасены в водах Средиземного моря.

По данным SOS Mediterranee, пассажиры были подняты на борт 17 и 18 сентября. За прошедшие семь дней Италия уже во второй раз допустила в свои порты судно НПО, принимающее участие...