Российская сторона не откажется от усилий по урегулированию ситуации в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что ранее президенты Турции и России озвучили инициативу о прекращении огня в Ливии. Данный вопрос обсуждался и в рамках прошедших в Москве межливийских переговоров.
Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока ещё окончательного результата не достигнуто, — сообщил Лавров.
По его словам, сейчас необходимо побуждать все ливийские стороны договариваться, а не выяснять отношения силовым путём,
Ранее NEWS.ru писал, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии. По его словам, в предложенном документе не учитывались требования ЛНА.
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