https://static.news.ru/photo/4b22b18e-36a3-11ea-844d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская сторона не откажется от усилий по урегулированию ситуации в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что ранее президенты Турции и России озвучили инициативу о прекращении огня в Ливии. Данный вопрос обсуждался и в рамках прошедших в Москве межливийских переговоров.

Усилия в этом направлении будем продолжать. Пока ещё окончательного результата не достигнуто, — сообщил Лавров.

По его словам, сейчас необходимо побуждать все ливийские стороны договариваться, а не выяснять отношения силовым путём, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии. По его словам, в предложенном документе не учитывались требования ЛНА.