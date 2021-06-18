Россия продлила остановку авиасообщения с Танзанией

https://static.news.ru/photo/2d417066-d06b-11eb-8746-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Россия продлила приостановку авиарейсов с Танзанией до 19 июля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, пишет РБК.

Полёты в Танзанию были прекращены с 15 апреля, а с учётом сложной эпидемиологической ситуации продлеваются до 19 июля текущего года включительно. Вместе с Танзанией под ограничение по авиасообщению попала и Турция. Но туда авиарейсы решено возобновить с 22 июня. На данный момент рейсы выполняются только в Стамбул.

Также с 28 июня возобновятся регулярные полёты с ограниченным количеством рейсов в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию и ряд других стран. Также оперативный штаб принял решение об увеличении рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию.

Ограничения на полёты в Танзанию и Турцию продлевались неоднократно. В Россию по этому поводу приезжала турецкая делегация, которая надеялась на возобновление полётов в конце мая. Но по итогу исследования российской стороной эпидситуации в Турции было решено продлить ограничения.

Как сообщалось ранее, делегация инспекторов из России в ближайшее время отправится в Анталью, чтобы обсудить с представителями турецкой стороны вопрос возобновления авиасообщения между государствами. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.