Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности - Лавров

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Пентагон тянет с выводом военного контингента из Германии, так как не желает уступать стратегические позиции в Европе, которыми готов пожертвовать президент США Дональд Трамп. Помимо прочего, это ещё и весьма затратный процесс, заявил президент российского фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Перед оборонным ведомством Соединённых Штатов сейчас стоит задача найти альтернативную базу для размещения войск, отметил эксперт. Почему американцы противятся? Это означает, что им нужно убираться за океан, выводить свои контингенты,...