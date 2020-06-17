Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности - Лавров

В Москве призывают КНДР и Южную Корею к сдержанности, не предлагают посредничество, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Мы призываем корейские стороны к сдержанности, к проявлению максимальной ответственности за происходящее на полуострове, за поддержание там спокойной, стабильной ситуации. Надеемся, что этот призыв будет услышан, — сказал Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Министр добавил, что в Москве не предлагают каких-то услуг по оказанию посредничества между сторонами.
Когда мы вернемся, я надеюсь, к шестисторонним переговорам по решению всех проблем Корейского полуострова, мы будем заинтресованы в том, чтобы возобновить начатый, но затем прерванный многосторонний диалог по всем проблемам обеспечения мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Уверен, что это в интересах и корейского народа, живущего по обе стороны разделительной линии, и в интересах всех других государств, которые расположены в этом важном регионе мира, — сказал он.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, внимательно наблюдают за развитием ситуации на Корейском полуострове, она вызывает обеспокоенность.
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