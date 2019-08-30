Кремль намерен пригласить на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в ходе общения с журналистами заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков. Подобный шаг — вполне чёткий сигнал со стороны Москвы, ранее демонстрировавшей, например, и готовность к возобновлению переговоров с Киевом. Теперь же вопрос в том, как отреагирует Зеленский.

Известно, что на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года в Москву заранее приглашены лидеры Франции, США, Великобритании, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии, КНДР и нескольких других стран. Семнадцать из них уже подтвердили своё участие в мероприятии, подчеркнул Юрий Ушаков. Когда именно будет отправлено приглашение украинскому президенту, помощник российского лидера не уточнил.

Как отметил в разговоре с News.ru директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, если Зеленский действительно позиционирует себя в качестве политика новой формации (как он говорил об этом ещё в ходе своей предвыборной кампании), то в его интересах посетить Россию.

Владимир Зеленский Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Это приглашение к диалогу со стороны Москвы. Конечно, если Зеленский откажется приезжать в Москву на мероприятия, посвящённые 75-летию Победы, он тем самым покажет, что в отношениях с Россией он является продолжателем дела своего предшественника Порошенко. Согласившись же, он продемонстрирует новый подход. Собственно говоря, Юрий Ушаков сейчас помогает Зеленскому определиться. Потому что все уже давно ждут, когда же украинский президент обозначит свой подход, а он пока этого делать не спешит. Олег Бондаренко директор Фонда прогрессивной политики

Конечно, на позицию Зеленского, может повлиять множество факторов, как внутригосударственных, так и внешнеполитических. К первым относится, например, принятый Верховной радой ещё полтора года назад закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», в котором Россия официально названа «агрессором и оккупантом». В этих условиях возможная поездка Зеленского в Москву может не только консолидировать его оппонентов, но и одновременно расколоть его сторонников. Что же касается внешнеполитического аспекта, то на осень, в частности, уже запланировано возобновление переговоров по ситуации в Донбассе — в так называемом нормандском формате, то есть с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. И, возможно, Зеленский предпочтёт сперва оценить перспективы этого процесса, а затем уже принимать решение о приезде в Москву.

На данный момент последним украинским президентом, посещавшим Россию, остаётся Виктор Янукович — его официальный визит состоялся в 2012 году. Пётр Порошенко проводил переговоры с Путиным на международных площадках, а приглашение на 70-летие Победы в 2015-м ему выслано не было. Тогда же большинство западных стран отказались от участия в торжественных мероприятиях. В последующие годы иностранные лидеры на празднование окончания Великой Отечественной не приглашалась, так как речь не шла о юбилейных датах. На Украине, в свою очередь, с 8 мая 2015 года в качестве альтернативы Дню Победы отмечается День памяти и примирения.