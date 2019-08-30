Кремль намерен пригласить на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в ходе общения с журналистами заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков. Подобный шаг — вполне чёткий сигнал со стороны Москвы, ранее демонстрировавшей, например, и готовность к возобновлению переговоров с Киевом. Теперь же вопрос в том, как отреагирует Зеленский.
Известно, что на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года в Москву заранее приглашены лидеры Франции, США, Великобритании, Кубы, Индии, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии, КНДР и нескольких других стран. Семнадцать из них уже подтвердили своё участие в мероприятии, подчеркнул Юрий Ушаков. Когда именно будет отправлено приглашение украинскому президенту, помощник российского лидера не уточнил.
Как отметил в разговоре с News.ru директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, если Зеленский действительно позиционирует себя в качестве политика новой формации (как он говорил об этом ещё в ходе своей предвыборной кампании), то в его интересах посетить Россию.
Конечно, на позицию Зеленского, может повлиять множество факторов, как внутригосударственных, так и внешнеполитических. К первым относится, например, принятый Верховной радой ещё полтора года назад закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», в котором Россия официально названа «агрессором и оккупантом». В этих условиях возможная поездка Зеленского в Москву может не только консолидировать его оппонентов, но и одновременно расколоть его сторонников. Что же касается внешнеполитического аспекта, то на осень, в частности, уже запланировано возобновление переговоров по ситуации в Донбассе — в так называемом нормандском формате, то есть с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. И, возможно, Зеленский предпочтёт сперва оценить перспективы этого процесса, а затем уже принимать решение о приезде в Москву.
На данный момент последним украинским президентом, посещавшим Россию, остаётся Виктор Янукович — его официальный визит состоялся в 2012 году. Пётр Порошенко проводил переговоры с Путиным на международных площадках, а приглашение на 70-летие Победы в 2015-м ему выслано не было. Тогда же большинство западных стран отказались от участия в торжественных мероприятиях. В последующие годы иностранные лидеры на празднование окончания Великой Отечественной не приглашалась, так как речь не шла о юбилейных датах. На Украине, в свою очередь, с 8 мая 2015 года в качестве альтернативы Дню Победы отмечается День памяти и примирения.