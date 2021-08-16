Россия призвала все стороны в Афганистане воздержаться от боевых действий

Россия призывает все стороны в Афганистане воздерживаться от боевых действий и содействовать урегулированию мирным путём. Об этом на заседании СБ Организации Объединённых Наций заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передаёт РИА Новости.

Призываем все вовлечённые афганские стороны воздерживаться от вооружённых действий и содействовать урегулированию мирным путём, — сказал он.

По его словам, в РФ видели, что крупные города в Афганистане были сданы без особого сопротивления. Небензя добавил, что за последние 10 дней обстановка в стране кардинально изменилась, поэтому в настоящее время взоры Москвы обращены на Кабул, который накануне спешно покидали первые лица республики, рядовые афганцы и представители дипломатического корпуса.

Такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто ещё недавно громко заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков, — подчеркнул Небензя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Кабуле стабилизируется. По словам дипломата, посольство РФ в столице Афганистана работает в штатном режиме. Кроме того, с новой властью уже установлены рабочие контакты в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.

Захарова подчеркнула, что в Москве внимательно следят за обстановкой в Афганистане после перехода власти в этой стране к запрещённому в РФ движению талибов. Она добавила, что российское Министерство иностранных дел призывает стороны воздержаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.