Россия призвала все стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

https://static.news.ru/photo/a84e2aa2-c774-11ea-bc71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российская сторона призывает всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, сейчас необходимо запустить инклюзивный политический диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН.

Призываем враждующие ливийские лагеря к недопущению нового витка эскалации обстановки, — подчеркнула она.

Захарова добавила, что Россия исходит из того, что у ливийского кризиса нет военного решения.

Как писал NEWS.ru, ранее за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

По предварительным данным, Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.