Россия призвала страны G20 к взаимному признанию вакцин от COVID

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе встречи со своими коллегами из стран G20 в Риме призвал договориться о взаимном признании существующих вакцин от коронавируса, а также отказаться от политизации вопроса о регуляторной оценке препаратов. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Министр отметил, что в нынешних условиях необходимо на практике реализовать призыв G-20 по охвату населения планеты широкой иммунизацией от различных инфекционных заболеваний.

Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами, — сказал Мурашко.

Он также сделал акцент на предложении российской стороны введения «зелёных коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для беспрепятственного снабжения всех нуждающихся лекарствами, продуктами, оборудованием и технологиями для защиты от коронавируса.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что коллективный иммунитет к COVID в мире до сих пор не сформирован из-за мутаций вируса. По его словам, вакцины оказались в своеобразной «эволюционной лотерее», определяющей их способность действовать против мутировавшего SARS-CoV-2. Он также отметил, что российские вакцины показывают хорошие результаты как против первых вариаций вируса, так и нового штамма, в отличие от зарубежных препаратов.