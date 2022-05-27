Россия призвала США вернуться к диалогу по нераспространению ОМУ Посольство РФ призвало США вернуться к профдиалогу по нераспространению ОМУ

Фото Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Москва призывает Вашингтон вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявили в российском посольстве в США, комментируя высказывания заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.

Слова Дженкинс были приурочены к открытым консультациям в рамках Всеобъемлющего обзора осуществления резолюции СБ ООН 1540, одного из ключевых, по утверждению российских дипломатов, инструментов по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Вновь нашу страну безосновательно называют угрозой международной безопасности. Коллегам следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии, — говорится в комментарии посольства.

Российские дипломаты призвали американскую сторону «вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения ОМУ». По мнению представителей российской дипмиссии, именно США своими действиями подрывают режим нераспространения такого оружия. В качестве примера в посольстве назвали сети военно-биологических лабораторий, о которых неоднократно упоминало российское Минобороны.

В конце апреля российское посольство в США обращалось к Вашингтону с призывом «одуматься и отказаться» от организации провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине. Поводом для обращения послужила статья Дженкинс на сайте журнала Newsweek, где она выступила с резкими заявлениями в адрес России. В частности, Москве приписали наличие и применение незадекларированного химоружия. Как отметила замглавы Госдепа, США «движутся к тому, чтобы к сентябрю 2023 года» уничтожить все свои «полностью задекларированные запасы» химоружия.