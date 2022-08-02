Россия призвала США показать готовность к переговорам по ДСНВ Постпредство России при ООН: США должны показать готовность к переговорам по ДСНВ

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В постоянном представительстве России при ООН призвали Вашингтон показать готовность к переговорам по договорённостям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Настоящий договор истекает в 2026 году. Российские дипломаты отмечают, что за решительностью американских заявлений могут скрываться «красивые слова», пишет РИА Новости.

Энтони Блинкен упомянул обращение президента США Джо Байдена о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, который истекает в 2026 году, — сказано в пресс-релизе постпредства РФ.

В дипмиссии указали на то, что в этом же заявлении отмечается, что Россия якобы должна действовать «в духе доброй воли». Представители России напомнили, что именно американская сторона отказалась от диалога из-за ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ядерной войне не может быть победителей. По его мнению, такая война никогда не должна начаться. Глава государства добавил, что Россия последовательно следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).