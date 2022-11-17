Россия призвала огласить имена виновных в инциденте в Польше Гаврилов: Россия будет настаивать на том, чтобы назвали виновных в инциденте в Польше

Фото: Gregor Bauernfeind/dpa/Global Look Press

Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух жителей, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что Россия будет добиваться правдивого ответ от польских коллег и западных партнеров.

Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане... Мы будем добиваться правдивого ответа от польских коллег и от наших западных партнёров о непредъявлении пустых голословных обвинений, — сказал Гаврилов.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях властей речь шла об одной ракете. В результате происшествия погибли двое мирных жителей. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее представитель Совбеза США Эйдриенн Уотсон сообщила, что вне зависимости от итогов расследования ответственность за падение ракеты в Польше несет Россия. При этом она отметила, что Вашингтон не получил информацию, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упала украинская ракета.