Россия призвала не испытывать космические корабли в военных целях

Москва предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе. Об этом говорится в заявлении замглавы делегации России в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова, передаёт РИА Новости.

Не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве, — цитирует заявление агентство.

Воронцов отметил, что Россия предлагает также дать обязательство не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых целях пилотируемые космические корабли. Кроме того, Москва призывает обязаться не оказывать содействие и не побуждать другие государства к таким действиям.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в администрации бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что Китай и Россия продолжают разрабатывать космическое оружие. При этом Соединённые Штаты по-прежнему лидируют в космической гонке. Пенс добавил, что Москва и Пекин составляют серьёзную конкуренцию Вашингтону в этом вопросе. В частности, по его словам, РФ в 2020 году продемонстрировала базирующееся в космосе противоспутниковое оружие, а в КНР создана новая пилотируемая станция.