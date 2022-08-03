Россия призвала не допустить попадания ядерного оружия в руки террористов Зампостпреда при ООН: РФ призывает не допустить попадания ядерного оружия к террористам

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия призывает страны мира не допустить попадания ядерного оружия и материалов в руки террористов. Такое заявление сделал в ходе своего выступления на мероприятии в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Он подчеркнул необходимость государств ответственно подходить к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями. Слова дипломата приводит ТАСС.

Усилия международного сообщества в конечном итоге должны быть направлены на снижение риска попадания ядерного оружия и материалов в руки террористических организаций. Мы призываем все страны ответственно относиться к своим обязательствам в сфере контроля над ядерными вооружениями, а также по уголовному преследованию террористов и их сторонников, — сказал Кузьмин.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что развязанная против России гибридная война чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Дипломат отметил, что Москва вынуждена отстаивать своё законное право на обеспечение коренных интересов безопасности.

Представитель МИД КНР Фу Цонг в свою очередь заявил, что США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира.