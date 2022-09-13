Россия призвала генсека ООН запустить арбитраж из-за США Россия призвала генсека ООН запустить арбитраж из-за невыдачи США виз дипломатам

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что единственным способом решения проблемы невыдачи виз США российским дипломатам является запуск генсеком ООН Антониу Гутерришем процедуры арбитража. Дипломат отметил, что делегация РФ до сих не получила американские визы для участия в мероприятиях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск генеральным секретарем арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях, — сказал Леонидченко.

Он добавил, что все прочее окажется только имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения «стремительной деградации» ситуации.

В настоящее время Россия ожидает выдачи виз США делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. 77-я сессия открывается во вторник, 13 сентября. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций.

Ранее в МИД Финляндии заявили, что не видят законных оснований для полного запрета на выдачу виз гражданам России. Власти страны сообщили, что руководствуются принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально.

В свою очередь Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет угрозы безопасности для Европы. Также европейским странам посоветовали не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.