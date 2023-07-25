Россия пришла на помощь NASA из-за проблем с электропитанием В NASA держали связь с МКС через Россию из-за проблем с электропитанием в ЦУП в Хьюстоне

Фото: NASA

Американское космическое агентство (NASA) на время лишилось связи с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с электропитанием, однако американцев выручили российские коллеги, сообщил глава программы МКС в NASA Джоэль Монталбано. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале NASA, в течение 90 минут ЦУП был переведен на резервные системы и сейчас находится на связи со станцией.

Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле, — заявил Монталбано в эфире.

Ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о намерении продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года. После этого отработавшая станция будет затоплена в Тихом океане, это намечено на январь 2031 года.

До этого пресс-служба Роскосмоса сообщила, что космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon, при этом количество миссий перекрестных полетов на МКС расширено на одну миссию. Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин — в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.