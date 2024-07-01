Россия приняла председательство в Совбезе ООН Россия приняла месячное председательство в Совете Безопасности ООН

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Россия с 1 июля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН, следует из информации, опубликованной на сайте всемирной организации. Председательство в постоянно действующей структуре ООН передается одной из стран каждый месяц. В июне оно было у Южной Кореи, а в августе перейдет к Сьерра-Леоне.

По данным РИА Новости, Россия на время председательства запланировала три ключевых мероприятия. Основными темами для обсуждения на этот период станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в мире формируется все более трезвая оценка ситуации на Украине. По его словам, РФ не зря высвечивает лицемерие Запада, в международном сообществе появляются ситуации и антироссийской пропаганде Запада «все сложнее одурманить ооновское большинство». Небензя добавил, что это особенно сложно, когда украинскую повестку большинству навязывают в ущерб обсуждению более насущных для развивающегося мира проблем.

До этого Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. Поэтапный план главы Белого дома поддержали 14 стран. При этом представители России воздержались от голосования. Резолюция повторяет предложение Израиля о перемирии в анклаве.