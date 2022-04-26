Военные учения США и Японии натолкнутся на ответные меры Москвы Замглавы МИД РФ заявил, что Москва примет меры при расширении военных учений США и Японии

Москва предупредила Токио по дипломатическим каналам, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии вблизи российских границ будет вынуждена принимать ответные меры для обеспечения своей обороноспособности. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, подобные действия провоцируют рост напряжённости в регионе, а сами манёвры нередко носят потенциально наступательный характер.

Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. <...> [В Токио] должны быть готовы к тому, что в случае расширения подобной практики Россия будет принимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности, — добавил замминистра.

Ранее стало известно, что с сентября по октябрь на японском острове Хоккайдо пройдут совместные военные учения, в которых примут участие военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и американские морские пехотинцы. В них будут задействованы свыше четырёх тысяч военных. Это будут самые масштабные манёвры с участием морпехов США на территории Японии.

Целью учений станет «повышение способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» в связи с военной спецоперацией РФ на Украине и «продолжающимся военным усилением Китая».