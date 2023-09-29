Россия представила проект заявления председателя ООН по «Северным потокам»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Россия представила проект заявления председателя Совбеза ООН по терактам на газопроводах «Северные потоки», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале. Запад может предпринимать различные шаги, чтобы не позволить Совету Безопасности всемирной организации выразить четкую позицию по данному вопросу, отметил он.

Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту, — написал Полянский.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пошли на подрыв российских газопроводов «Северные потоки» для сохранения своего влияния в Европе, нуждающейся в энергоресурсах РФ. По его словам, в экспертном сообществе появляются новые доказательства, что теракты — дело рук Вашингтона.

До этого посольство России в Стокгольме выразило недовольство в связи с отсутствием ответов от шведской стороны на вопрос о тех, кто стоял за диверсиями на газопроводах «Северный поток». За год местные власти не смогли предоставить необходимую информацию, что свидетельствует об их профессиональной некомпетентности.