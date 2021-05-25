Захарова назвала неуважением демонтаж флага России в Риге

https://static.news.ru/photo/bc1cd30e-bdf9-11eb-a097-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия предприняла ряд демаршей в Москве и Риге после снятия отечественного флага в латвийской столице и замены его на стяг Олимпийского комитета. Само указанное действие является проявлением неприкрытого неуважения к государственной символике РФ. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Её слова передаёт ТАСС.

Захарова отметила, что Москва указала на пагубность провокационных шагов, подобных тем, что были сделаны в Риге.

Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений, — подчеркнула представитель МИД РФ.

24 мая мэр Риги заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Также он заменил российский флаг на флаг ОКР. Причина — решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое запрещает российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до декабря 2022 года.

Ранее инцидент прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.