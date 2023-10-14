Россия предложила перемирие: о чем резолюция в СБ ООН по Ближнему Востоку КНР и Британия отреагировали на призыв России к миру на Ближнем Востоке

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Россия предложила Совбезу ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, говорится в проекте резолюции Москвы. РФ считает, что решить конфликт между Израилем и Палестиной можно лишь мирными средствами.

Что содержится в проекте резолюции РФ по Ближнему Востоку

В проекте документа содержится призыв к немедленному освобождению заложников, осуждаются насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Также в резолюции указано на необходимость обеспечить беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи. Речь идет о продовольствии, топливе и медицинских средствах. Для эвакуации гражданских лиц должны быть созданы безопасные условия, отмечается в документе.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — сказано в резолюции.

Как отреагировали КНР и Британия на призыв РФ к миру

Китай открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Так он прокомментировал проект резолюции РФ с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной.

«Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь, снизить напряженность и защитить гражданское население», — сказал Чжан Цзюнь.

Он добавил, что между членами Совета Безопасности ООН существует консенсус в отношении «серьезности гуманитарной ситуации», а также необходимости предотвратить дальнейшее ухудшение и не допустить гуманитарную катастрофу в регионе.

В свою очередь, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту резолюции по Ближнему Востоку требуются серьезные консультации. Она объяснила это важностью вопроса.

«Нам нужно время для консультаций, для серьезных консультаций», — подчеркнула Вудворд.

Что заявил Небензя о виновнике конфликта на Ближнем Востоке

Ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах, — подчеркнул он.

Небензя отметил, что теперь Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны. Дипломат уточнил, что Москва «однозначно осуждает» проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия. По его словам, такие действия в отношении мирных граждан обеих сторон конфликта неприемлемы. Он назвал случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимым.

Читайте также:

Удары ХАМАС по Тель-Авиву: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Что Жириновский и Ванга предсказывали Израилю, сбываются ли их прогнозы