Россия потребовала ответа от главы Минобороны Чехии за слова о Дугиной

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает оценки правоохранительными органами Чехии высказывания министра обороны Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной. Такое заявление Небензя сделал на заседании Совбеза ООН 23 августа.

Поводом стали слова чешского министра о том, что она не испытывает жалости ни к погибшей Дарье Дугиной, ни к её отцу. Также она заявила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго». После этого Чернохова выразила готовность отстаивать каждое сказанное ей слово.

Небензя заявил, что такие высказывания не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

Ожидаем, что компетентные органы Чехии <...> серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку, — сказал представитель России.

Ранее на этом же заседании Небензя призвал ООН осудить убийство Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате взрыва автомобиля.