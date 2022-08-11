Россия потребовала от Турции увеличить количество авиарейсов Hürriyet: Россия потребовала от Турции увеличить количество авиарейсов до 100 в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент из России в Турции ежедневно отправляется 85 авиарейсов, однако Россия требует увеличить их количество до 100, пишет Hürriyet. По данным авторов, новые рейсы между странами могут быть добавлены до конца августа.

На сегодняшний день турецкие компании, в основном Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Хотя российская сторона требует от Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в день. Если брать в учет российские авиакомпании, которые могут совершать одиночные рейсы в Турцию, ежедневно из России в Турцию прибывает около 120 самолетов, — говорится в публикации.

Подчеркивается, что в результате введенных против России санкций, Турция стала главным «центром притяжения» для россиян. Ее используют как место для отдыха, так и в качестве транзитного пункта для отправления в другие страны, которые закрыли небо для России — как отмечают авторы, в подобных целях Турцию используют 85% путешественников из России.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о переходе двусторонней торговли с Россией на рубли. Он отметил, что данное решение пойдет на пользу как экономике России, так и Турции, поскольку ее посещает множество российских туристов.

Также он напомнил, что в настоящий момент пять турецких банков работают над внедрением российской платежной системы «Мир» на территории страны. Он считает, что подобные меры смогут привлечь не только туристов, но и бизнесменов и инвесторов.