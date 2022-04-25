Россия потребовала от США прекратить снабжение Украины оружием

Россия направила США ноту с требованием остановить поставки оружия на Украину. Действия Вашингтона не способствуют урегулированию ситуации дипломатическим путём, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в США Анатолий Антонов.

Передавали ли мы ноту? Да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики, — сказал дипломат.

Он отметил, что действия США направлены на эскалацию конфликта, а американские конгрессмены в открытую говорят о том, что их задачей является не допустить того, чтобы «Россия твердо стояла на ногах, её интересы уважались в мире, а российский голос был слышен».

На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине военной помощи на сумму в $800 млн. Она предусматривает передачу Киеву гаубиц, бронетранспортёров, вертолётов и тактических дронов.

Испанский военный в отставке Хосе Антонио Алькаиде, комментируя поставки Западом оружия Украине, предупредил, что это только усугубляет ситуацию. По его словам, конфликт может разрастись и выйти за пределы Украины.

В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили о выделении Вашингтоном Украине и ещё 15 странам союзникам и партнёрам США $713 млн военной помощи. Киев получит из этой суммы $322 млн.