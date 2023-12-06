Россия поставила перед СБ ООН «оружейный вопрос» по Украине СБ ООН по запросу РФ проведет заседание 11 декабря по поставкам оружия Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН по запросу России проведет заседание по поставкам вооружений Украине, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его данным, заседание намечено на 11 декабря.

11 декабря в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину, там тоже планируется весьма интересный докладчик, — написал дипломат.

Он также напомнил, что 8 декабря Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по так называемой «формуле Аррии». Полянский пообещал привлечь в качестве содокладчиков «непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины». При этом он попенял западным оппонентам на то, что те всеми силами пытаются удержать украинскую тематику в поле зрения СБ ООН, однако за два месяца не было запрошено ни одного заседания по Газе. Такое положение вещей российский дипломат назвал «вопиющими двойными стандартами».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия 8 декабря проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине по «формуле Аррии». Заседание по «формуле Аррии» — это неформальные встречи, организуемые членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы. Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности.