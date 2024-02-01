Россия ждет извинений от ООН после решения по Украине Дипломат Заболоцкая: Россия после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Фото: МИД РФ

Мария Заболоцкая

Москва после решения Международного суда ООН по иску Киева ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял РФ в дискриминации крымских татар и украинцев, говорится в комментарии зампостпреда России при ООН Марии Заболоцкой. По ее словам, этим решением инстанция установила ложь в заявлениях Украины и ее западных кураторов.

Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). Это было сделано, несмотря на колоссальное политическое давление на суд, — отметила Заболоцкая.

Дипломат призвала мировое сообщество задуматься о том, какие меры следует принять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генеральной Ассамблеи для распространения клеветы. Она напомнила, что разбирательство длилось годами.

Ранее председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и в Крыму. По мнению экс-нардепа Верховной рады Олега Волошина, это решение доказало надуманность обвинений со стороны киевских властей.

В МИД РФ заявили, что Международный суд ООН услышал доводы российской стороны о необоснованности претензий Украины по поводу финансирования терроризма. Ведомство подчеркнуло, что разбирательство продолжалось семь лет и закончилось ничем для Киева.

До этого Окружной суд Гааги приговорил экс-сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета Boeing 777. 25 января уже российский суд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему дали четыре года колонии.