Россия попросит Японию исследовать воду с «Фукусимы» РФ рассчитывает, что Япония даст взять пробы в районе сброса воды с «Фукусимы»

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Россия рассчитывает, что Япония проявит транспарентность в вопросе сброса воды с АЭС «Фукусима» и позволит взять пробы в этом районе, заявил в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Чумаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия отслеживает, как развивается ситуация на атомной станции.

В связи с запущенным японской стороной процессом сброса в океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1» хотим подчеркнуть, что Российская Федерация внимательно отслеживает, как развивается ситуация. Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса, — сказал Чумаков.

24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии воды с АЭС «Фукусима-1», очищенной от радиоактивных веществ. Данные проверки показали, что эта вода в достаточной степени разбавлена морской. Как сообщили представители компании-оператора TEPCO, уровень концентрации трития там не превышает установленной нормы.

Сброшенная с АЭС вода использовалась для охлаждения реакторов. Ее общий объем составляет 31,2 тысячи тонн. Действия Японии вызвали протесты со стороны Китая и опасения местных рыбаков, однако премьер-министр Фумио Кисида отказался пересмотреть свои планы.