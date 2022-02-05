Россия попала в список стран с местами наибольшего выброса метана

Источники максимального выброса метана в воздух определили с помощью спутниковых данных учёные из Франции и США. Россия оказалась в числе стран, на территории которых находятся такие производства. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования.

Исследователи для анализа привлекли данные европейского спутника Sentinel 5. Выяснилось , что большая часть источников выбросов находится на территориях нефтегазохимических производств. Помимо РФ названы США, Туркменистан, Алжир и государства Ближнего Востока.

Учёные отмечают, что с помощью спутника значительно расширилась область поисков, появилась возможность выявлять «чрезвычайно большие» источники выбросов — более 25 тонн в час. Используя спутниковые данные за 2019 и 2020 год, исследователи сумели отыскать около 1,2 тысячи таких источников выбросов метана.



Суммарные выбросы с таких объектов они оценили примерно в 9 млн тонн в год.

Как пишет NYT, метан влияет на процессы глобального потепления сильнее, чем углекислый газ, хотя его выбросы ниже и быстрее распадаются в атмосфере.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить объём используемого в качестве моторного топлива природного газа. Соответствующее поручение получило Минэнерго, ему вместе с регионами необходимо скорректировать показатель «Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный период» для городов, принимающих участие в федеральном проекте «Чистый воздух».